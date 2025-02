Cralon: Die ersten Szenen aus dem neuen, deutschen Dungeon Crawler von Ex-Elex-Entwicklern

Der Dämon ist aus dem Sack: Cralon heißt das erste Spiel von Pithead Studio, einem deutschen Indie-Duo, das aus Björn und Jenny Pankratz besteht. Die wiederum kennt ihr vermutlich als ehemalige Piranha-Bytes-Mitglieder, sie arbeiteten über viele Jahre an Gothic, Risen und Elex mit.

In Cralon wollen sie klassische Rollenspiel-Vibes wieder zum Leben erwecken: Euch erwartet ein Dungeon Crawler in einer düsteren Minenwelt, wo ihr auf der Suche nach Waffen und Ausrüstung durch dunkle Gänge und gefährliche Kammern pirscht. Ein Release-Datum ist bisher noch nicht bekannt, aber wir haben jede Menge Infos in unserer exklusiven Cralon-Preview für euch!