Days Gone kehrt zurück - aber nicht mit Teil 2, sondern als Remaster für PS5

Viele Fans von Days Gone wünschen sich seit Jahren eine Fortsetzung des Open-World-Spiels voller Zombies. Sony hatte auf der am 12. Februar 2025 stattgefundenen State of Play tatsächlich Neuigkeiten im Gepäck, doch nicht die, auf die Fans gehofft haben. Days Gone kehrt zurück, aber nicht mit einem zweiten Teil, sondern als Remaster für die PlayStation 5.

Das heißt, dass ihr euch vor allem auf grafische Verbesserungen freuen dürft, weniger auf spielerische oder inhaltliche. Vor allem für jene, die Days Gone bis heute nie gespielt haben, dürfte das Remaster eine ideale Gelegenheit sein, den Titel nachzuholen. Was die PC-Version von Days Gone taugt, erfahrt ihr in unserem Test.