»Der beste Marvel-Trailer seit Langem« - Thunderbolts begeistert kurz vor Kinostart die Fans

Der 1. Mai 2025 ist dieses Jahr für viele Deutsche nicht nur ein willkommener Feiertag, sondern auch ein guter Grund, ins Kino zu gehen. Denn der neue Marvel-Film Thunderbolts mausert sich mehr und mehr zu einem überraschenden Fan-Liebling. Von »Hä, wer braucht einen Film mit diesen Nebenfiguren?« liest man nun immer häufiger »Hey, das sieht richtig gut und witzig aus, ich hab Bock!«.

So auch beim neuen Trailer, den ihr euch oben anschauen könnt. Der Clip hebt hervor, wie viel Indie in diesem MCU-Streifen steckt. Und in der Tat: Überraschend viele Menschen haben zuvor an A24-Hits mitgewirkt. Das allein macht zwar noch keinen guten Film, weckt bei vielen Fans aber Hoffnung auch einen überraschend starken Marvel-Film. Oder wie es auf YouTube unter anderem zu lesen ist:

- Wer diesen Trailer geschnitten hat, sollte eine Lohnerhöhung bekommen. Ich hatte vorher nicht vor, diesen Film zu sehen. Das hat jetzt alles verändert.

- Ich finde es gut, dass der Trailer die Kreativen nennt. Man sieht nicht oft, dass Autoren, Komponisten, Kameraleute und Produktionsdesigner in einem Trailer genannt werden.

- Das ist einer der besten Marvel-Trailer seit langem.

In Thunderbolts treten die Antihelden übrigens gegen eines der mächtigsten Wesen im Marvel-Kosmos überhaupt an: The Sentry. Wer das ist und was ihn so unfassbar gefährlich macht, erklärt euch Vali hier.