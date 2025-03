Der düstere Kult-Shooter Painkiller kommt noch dieses Jahr im ganz großen Stil zurück

Der neue Trailer zum Painkiller-Reboot, frisch von der Future Games Show 2025, macht keine Gefangenen. Dämonen kriechen in Massen aus der Hölle hervor – und mittendrin feuert ihr mit überdrehten Waffen auf alles, was nicht schnell genug in Deckung springt.

Der Clip serviert euch reichlich ikonische Painkiller-Action, zeigt aber auch den neuen Fokus auf Koop. Mit dabei: die legendäre Stake Gun, ein Enterhaken für blitzschnelle Fortbewegung und die obligatorischen übergroßen Bosse, die aussehen, als wären sie direkt aus einem Metal-Albumcover gefallen.

Visuell erinnert das Ganze stark an Doom und Witchfire – wer’s also düster, schnell und blutig mag, sollte sich das Teil auf die Wunschliste packen. Painkiller soll noch im Jahr 2025 für PC via Steam und Konsolen veröffentlicht werden.