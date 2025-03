Ist das Doom? Nein, das neue Painkiller-Reboot sieht nur verdammt danach aus

0:52 Der düstere Kult-Shooter Painkiller kommt noch dieses Jahr im ganz großen Stil zurück

Autoplay

Totgesagte leben länger – und manchmal ballern sie sich ihren Weg direkt aus dem Fegefeuer zurück. Über 20 Jahre nach dem letzten vollwertigen Serienteil meldet sich Painkiller zurück. Und nein, kein Reboot mit Untertitel-Ungetümen, sondern einfach nur: Painkiller.

Bei der Future Games Show 2025 wurde das blutige Shooter-Comeback offiziell angekündigt – samt Trailer, der keine Zweifel daran lässt, worum es hier geht: Dämonenhorden, coole Waffen und reichlich Action. Entwickelt wird das Ganze von Anshar Studios, veröffentlicht von 3D Realms und Saber Interactive. Und erscheinen soll das Ganze noch dieses Jahr für PC, PS5 und Xbox Series X|S.

Doom trifft Witchfire – im Koop

Auf den ersten Blick wirkt das Painkiller-Reboot wie ein Höllentrip irgendwo zwischen Doom Eternal und Witchfire. Schnelle Arenagefechte, groteske Dämonengegner, brachiale Waffen mit Effekt-Overkill – alles da. Neu ist allerdings der Koop-Fokus: Bis zu drei Spieler dürfen gemeinsam in den Kampf gegen die Horden der Unterwelt ziehen. Und ja, auch Solo-Fans kommen auf ihre Kosten.

Dazu gibt's vier spielbare Charaktere, die unterschiedliche Stärken mitbringen: mehr Leben, mehr Schaden, mehr Energie. Dazu gibt's wieder Tarotkarten, die als Buff-System zurückkehren und neue Spielstile ermöglichen.

Riesige Bosse dürfen in Painkiller natürlich nicht fehlen.

Die Geschichte wirkt wie klassische Metal-Fantasy: Ihr seid ein gefallener Champion, der seine Sünden im Fegefeuer abbüßt. Doch eine Stimme aus höheren Sphären bietet euch Erlösung – sofern ihr den gefallenen Engel Azazel und die Nephilim, seine dämonischen Kinder, aufhaltet, bevor sie die Erde überrennen.

Klingt nach Vorwand für ordentlich Action – und genau das will Painkiller auch sein. Die Entwickler versprechen riesige Maps, vertikales Movement per Enterhaken, klassische Waffen wie die Stake Gun mit neuen Twists und Bossgegner, die allein eine ganze Kampfarena füllen könnten.

Painkiller erscheint im Herbst 2025 – der genaue Termin steht noch aus, aber auf Steam könnt ihr das Spiel bereits auf die Wunschliste setzen.

Das Reboot wirkt auf den ersten Blick jedenfalls wie genau das, was Fans sich seit Jahren wünschen: kompromisslose Oldschool-Action verpackt in einem Look, der irgendwo zwischen Sakrileg und Splatterfest pendelt. Wenn Anshar das Ding sauber umsetzt, könnte uns hier ein echtes Highlight ins Haus stehen.