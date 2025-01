DevPlay: KI – Von Hype zu Realität

KI ist heutzutage in aller Munde. Doch wie wirkt sich die Technologie auf die Entwicklung von Videospielen aus? Was können KI-Tools heute schon und wo werden sie in Zukunft von Nutzen sein? Welche Vorteile und Einsatzmöglichkeiten es gibt und welche Probleme und Herausforderungen KI in der Spieleentwicklung mit sich bringt, das wird in der heutigen Runde von DevPlay diskutiert.

Bei DevPlay sprechen erfahrene deutsche Entwickler zusammen mit ihren Gästen über ihre Erfahrungen in der Spielebranche oder geben ihre professionelle Einschätzung zu aktuellen Themen. Dieses Mal sind mit dabei:

- Björn Pankratz (Pithead Studios)

- Jan Theysen (King Art)

- Adrian Goersch (Black Forest Games)

Über diese Serie

Auf dem Youtube-Kanal DevPlay geben deutsche Spieleentwickler einen Blick hinter die Kulissen: Wie funktioniert die Spielebranche in Deutschland? Wie stehen die Designer zu Trends à la Open World und Virtual Reality? Wie lief die Arbeit an Spielen wie Lords of the Fallen oder Risen 3? Neue Folgen ihrer Talkrunde veröffentlichen die Designer vorab exklusiv auf GameStar Plus, und zwar im Regelfall jeden Sonntag.