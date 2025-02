DevPlay: Von der Idee zum Projekt - Wie entsteht ein Spiel?

Von der ersten Idee bis zu einem fertigen Spiel ist es meistens ein weiter Weg. Doch wie entsteht überhaupt die Vision eines Spiels und was entscheidet über ihren Erfolg? Wie entscheiden Entwickler, ob ein Projekt machbar ist und ob es weiterverfolgt wird? Um diese Prozesse bei der Spieleentwicklung geht es in der heutigen Folge von DevPlay.

Bei DevPlay sprechen erfahrene deutsche Entwickler zusammen mit ihren Gästen über ihre Erfahrungen in der Spielebranche oder geben ihre professionelle Einschätzung zu aktuellen Themen. Dieses Mal sind mit dabei:

- Björn Pankratz (Pithead Studios)

- Jan Theysen (King Art)

- Adrian Goersch (Black Forest Games)

Über diese Serie

Auf dem Youtube-Kanal DevPlay geben deutsche Spieleentwickler einen Blick hinter die Kulissen: Wie funktioniert die Spielebranche in Deutschland? Wie stehen die Designer zu Trends à la Open World und Künstliche Intelligenz? Wie lief die Arbeit an Spielen wie Lords of the Fallen oder Risen 3? Neue Folgen ihrer Talkrunde veröffentlichen die Designer vorab exklusiv auf GameStar Plus, und zwar im Regelfall jeden Sonntag.