DevPlay: Warum steuern sich Videospiele, wie sie es tun?

In dieser Folge von Devplay sprechen Jan Theisen, Stefan Schmitz und Adrian Goersch über ein Thema, das im Game Design oft übersehen wird – die Steuerung und Benutzeroberflächen. Warum funktionieren Echtzeit-Strategiespiele eigentlich immer mit linker Maustaste? Warum werden bestimmte Eingabemethoden nie verändert – obwohl sie keinen Sinn ergeben? Und was passiert, wenn man es doch wagt, vom Standard abzuweichen? Ein spannender Talk über Konventionen, kreative Freiheit und die harte Realität der User Experience.

Die Themen dieser Folge:

• Einleitung – Über Steuerung und alte RTS-Gewohnheiten

• Konvention vs. Innovation – Warum sich niemand traut, Steuerung neu zu denken

• Erwartungen der Spieler – Wie Standards Komfort schaffen – oder stören

• Von Dark Souls lernen – Warum manche Games neue Wege gehen können

• Nintendo und Kontroll-Experimente – Wo Kreativität Grenzen trifft

• Legacy-Probleme – Wenn 2 % der Nutzer das Feature durchsetzen

• Steuerungs-Typologien – Vom Gedächtnis-Spieler bis zum intuitiven Typ

• Controller vs. Maus & Tastatur – Warum Gameplay angepasst werden muss

• Auto-Aim und Assistenz – Wie fair ist das im Crossplay?

• Fazit & Diskussion – Was Steuerung mit Erfolg oder Scheitern zu tun hat

Darüber diskutieren in dieser Folge:

- Jan Theysen (King Art)

- Adrian Goersch (Black Forest Games)

- Stefan Schmitz (Black Forest Games)

Über diese Serie

Auf dem Youtube-Kanal DevPlay geben deutsche Spieleentwickler einen Blick hinter die Kulissen: Wie funktioniert die Spielebranche in Deutschland? Wie stehen die Designer zu Trends à la Open World und Künstliche Intelligenz? Wie lief die Arbeit an Spielen wie Lords of the Fallen oder Risen 3? Neue Folgen ihrer Talkrunde veröffentlichen die Designer vorab exklusiv auf GameStar Plus, und zwar im Regelfall jeden Sonntag.