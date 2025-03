DevPlay. Was macht ein gutes Rollenspiel aus?

Rollenspiele entwickeln sich ständig weiter – doch was macht ein RPG heute eigentlich aus? In dieser Folge von Devplay diskutieren Jan Theysen, Adrian Goersch und Stefan Schmitz über den Wandel von RPGs, die Unterschiede zwischen linearen und offenen Welten und welche Features für Spieler am wichtigsten sind. Muss ein modernes Rollenspiel immer ein Sandbox-Ansatz haben? Oder sind gut inszenierte, lineare Geschichten die bessere Wahl? Von Baldur’s Gate 3 bis Kingdom Come Deliverance – die Experten analysieren, wie sich Rollenspiele in Zukunft entwickeln könnten.

Die Themen dieser Folge:

• Einleitung – Warum RPGs auch 2025 ein großes Thema sind.

• Rollenspiele heute – Wie sich das Genre in den letzten Jahren verändert hat.

• Sandbox vs. Linear – Offene Welten oder straffe Storys?

• Klassische vs. moderne RPGs – Was ist noch ein echtes Rollenspiel?

• Spielerische Freiheit vs. Inszenierung – Was ist wichtiger?

• Charakter-Editor oder vorgefertigter Held? – Was mögen Spieler lieber?

• Einfluss auf die Welt – Wie wichtig sind Konsequenzen im Gameplay?

• Technische Herausforderungen – Wie schwer ist es, ein komplexes RPG zu entwickeln?

• Zukunft der Rollenspiele – Welche Trends erwarten uns 2025?

• Fazit und Community-Diskussion – Welche Art von RPG bevorzugt ihr?

Darüber diskutieren in dieser Folge:

- Jan Theysen (King Art)

- Adrian Goersch (Black Forest Games)

- Stefan Schmitz (Black Forest Games)

Über diese Serie

Auf dem Youtube-Kanal DevPlay geben deutsche Spieleentwickler einen Blick hinter die Kulissen: Wie funktioniert die Spielebranche in Deutschland? Wie stehen die Designer zu Trends à la Open World und Künstliche Intelligenz? Wie lief die Arbeit an Spielen wie Lords of the Fallen oder Risen 3? Neue Folgen ihrer Talkrunde veröffentlichen die Designer vorab exklusiv auf GameStar Plus, und zwar im Regelfall jeden Sonntag.