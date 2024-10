DevPlay: Wenn Spieleentwickler einen Neuanfang starten

Bei der Spielentwicklung kann es nicht immer nur Erfolge geben. Manchmal ist es auch Zeit für einen kompletten Neuanfang. Welche Herausforderungen mit einer Studiogründung einhergehen und wie es sich anfühlt, nach Jahren in einem großen Unternehmen ins Unbekannte aufzubrechen, darum geht es in der heutigen Folge von DevPlay. Unter anderem berichtet Björn Pankratz davon, wie er das Ende von Gothic-Entwickler Piranha Bytes erlebt hat.

Bei DevPlay sprechen erfahrene deutsche Entwickler zusammen mit ihren Gästen über ihre Erfahrungen in der Spielebranche oder geben ihre professionelle Einschätzung zu aktuellen Themen. Dieses Mal sind mit dabei:

- Jan Klose (The Surge, Atlas Fallen)

- Björn Pankratz (Pithead Studio, Elex 2, Gothic)

- Myriel Balzer (Game & Narrative Design, Creative Direction)

Über diese Serie

Auf dem Youtube-Kanal DevPlay geben deutsche Spieleentwickler einen Blick hinter die Kulissen: Wie funktioniert die Spielebranche in Deutschland? Wie stehen die Designer zu Trends à la Open World und Virtual Reality? Wie lief die Arbeit an Spielen wie Lords of the Fallen oder Risen 3? Neue Folgen ihrer Talkrunde veröffentlichen die Designer vorab exklusiv auf GameStar Plus, und zwar im Regelfall jeden Sonntag.