Diablo 4: Wir metzeln uns komplett durch einen der neuen Dungeons von Season 7

In Season 7 von Diablo 4 erwarten euch nicht nur neue Feinde in Form der Kopffauligen und die Hexenmächte, sondern auch ganz besondere Dungeons! Im Verlauf der Season-7-Kampagne dürft ihr gleich mehrmals in Wurzeldungeons aufbrechen, in denen haufenweise Loot auf euch wartet.

Wir zeigen euch einen vollständigen Durchlauf mit Level 36 auf dem Schwierigkeitsgrad Schwer, in dem wir unser Inventar randvoll mit legendären Gegenständen füllen.

Hinweis: Da bei der Aufnahme des Gameplays ein Fehler unterlaufen ist, mussten wir die Audiospur durch den Diablo-4-Soundtrack ersetzen.