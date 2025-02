Die Sims 3: Dieser Trailer enthüllte vor über 16 Jahren euren liebsten Teil der Reihe

Aktuell wird die Sims gehörig gefeiert! Denn EAs absurd erfolgreiche Sim-Reihe wird 2025 ganze 25 Jahre alt. Um das zu feiern, schwelgen wir auch mithilfe alter Trailer ein wenig in Erinnerung! Und die schönsten Erinnerungen hat man sicherlich an das beste Spiel! Zumindest sieht das ein großer Teil der GameStar-Community so, die hat Sims 3 nämlich im Januar auf Platz 1 gewählt. Fairerweise rangieren Sims 2 und Sims 4 aber nicht allzu weit dahinter.

Trotzdem scheint der dritte Teil für viele das Prinzip am besten erweitert zu haben und bot viele Features, die Sims 4 dann wieder gestrichen hat. Dafür war der dritte Teil aber auch der technisch unsauberste und selbst heute noch kann die Lebenssimulation ganz schön instabil laufen. Spaß hat man damit aber nach wie vor jede Menge!