Ender Magnolia: Das Metroidvania zeigt im Trailer, wie es Ori-Fans verzaubern möchte

Wenn ihr Ori and the Blind Forest geliebt habt, könnte ENDER MAGNOLIA: Bloom in the Mist genau das Richtige für euch sein. Dieses 2D-Action-Rollenspiel entführt euch in eine düstere Fantasy-Welt, in der ihr als Attunerin Lilac das Land der Dämpfe erkundet, um die Wahrheit hinter dem Konflikt zwischen Menschen und Homunkuli aufzudecken. Der kürzlich veröffentlichte finale Trailer zeigt wunderschöne handgezeichnete Grafik, dynamische Kämpfe und eine tiefgründige Storyline. Das Spiel ist seit dem 22. Januar 2025 für PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Switch und PC verfügbar.