Fallout 76: Mit dem neuen Update könnt ihr euren inneren Ghoul entfesseln

Ghoul-Freunde aufgepasst: Ab sofort dürft ihr in Fallout 76 in die faulige Haut eurer liebsten kritisch verstrahlten Erscheinung schlüpfen. Denn mit dem aktuellen Update Der Innere Ghoul könnt ihr in Bethesdas Online-Rollenspiel endlich als Ghoul spielen und Appalachia somit nochmal ganz neu erleben.

Um ein Ghoul zu werden, müsst ihr zunächst den ... sicherlich angenehmen Ghoulifizierungsprozess durchlaufen. Dazu gibt es eine neue Questreihe Auf ins Unbekannte, die euch durch die Verwandlung führt. Durch die Ghoulifizierung erhaltet ihr zudem Zugriff auf 30 neue Skills speziell für Mutanten.

Auch die aktuelle Season 20 steht ganz im Zeichen der Strahlenkranken; sie heißt Das Leuchten des Ghouls und ist ab sofort verfügbar. Die Patch-Notes zum Update könnt ihr hier nachlesen.