Filmclip zum Fiebertraum Hundreds of Beavers zeigt den ulkigen Kampf: Mann vs. Riesenbiber

Die Biber sind los! Hundreds of Beaver erscheint circa zwei Jahre nach seiner ursprünglichen Veröffentlichung am 13. Februar 2025 in den deutschen Kinos.

Der Clip zeigt eine Szene aus dem Film, die sehr gut einfängt, was Hundreds of Beavers ausmacht: Der slapstickartige Humor. Dabei versucht ein ehemaliger Apfelschnapshändler (Ryland Brickson Cole Tews) das Herz der Tochter eines Pelzhändlers zu erobern. Und wie? Na, indem er auf die Jagd nach Biberfell geht!

Wenn ihr mehr zu dem bizarren Werk wissen möchtet, dann schaut doch gerne einmal hier vorbei.

Falls ihr, aber eher wissen möchtet, welche Filme dieses Jahr sonst noch auf euch warten, dann schaut doch bei unserer Übersicht zu den spannendsten Kinostarts 2025 vorbei.