In Frostpunk 2 bringt die Kälte die Menschheit an den Rand ihrer Auslöschung. Damit die reizende Spezies Mensch doch nicht ausstirbt, übernehmen wir in dem Survival-Aufbauspiel die Kontrolle über eine der letzten Städte in den lebensfeindlichen Eiswüsten und müssen jede Menge harte Entscheidungen treffen, die am Ende niemanden wirklich glücklich machen.

Aber genau dieser, auf den ersten Blick vielleicht frustrierend wirkende Kern macht Frostpunk 2 zu so einem besonderen Spiel, wie sich im Test zur PC-Version zeigt, die ab dem 20. September verfügbar ist - beim Kauf der Deluxe Edition sogar schon drei Tage früher.

Kleiner Fehler im Video: In der Blende steht zwar, dass Frostpunk 2 auch für PlayStation und Xbox kommt und tatsächlich sind die Versionen für PS5 und Xbox Series bereits angekündigt, es gibt aber noch kein Release-Datum. Jetzt startet das Spiel also erstmal PC-exklusiv.