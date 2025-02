Gänsehaut-Intro: Age of Empires 2 zeigte die intensivste Schachpartie aller Zeiten

Wachtürme, Ritter, Trebuchets: Age of Empires 2 startete 1999 mit einer Videosequenz, die in der 4K-Version selbst heute noch Eindruck schindet.

YouTuber Age of Noob II hat das Intro per KI-Upscaling in die Moderne gehoben, mit 4K-Aufösung und 30 FPS. Zu sehen gibt's zwei Könige, die sich mit einem Schachspiel die Zeit vertreiben. Doch tatsächlich schieben sie die echten Einheiten aus Age of Empires 2: Age of Kings auf dem Schlachtfeld herum - eine wunderbare Repräsentation der historisch angehauchten Echtzeit-Strategiegefechten des Klassikers von Ensemble Studios

Für Smartphone statt PC: So schlägt sich Age of Empires Mobile heute

Age of Empires 2 erschien 2019 in der Definitive Edition, noch heute versorgt Entwickler Forgotten Empires die Fans mit neuen Addons und Zivilisationen. Eine Erweiterung für Age of Empires 3 DE wurde dagegen eingestellt.