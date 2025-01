»Voreilige Ankündigung«: Wer auf mehr Age of Empires 3 gehofft hat, muss jetzt ganz tapfer sein

Für Age of Empires 3 wird es erst mal keinen neuen DLC geben.

Die Fahrt begann am höchsten Punkt, denn Age of Empires 3 in der Definitive Edition sollte einen neuen DLC bekommen. Der Letzte, Knights of the Mediterranean, erschien im Mai 2022, ist also schon ein bisschen her. Doch aus den neuen Inhalten für das Echtzeitstrategiespiel wird nichts, wie die Entwickler nun verkünden.