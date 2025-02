Getreideanbau in Medieval Frontiers: Hacken, Säen und Ernten im Zeitraffer

Hacke, Samen und Sense kommen im unkommentierten Gameplay-Video zum Einsatz. Denn das Survival-Aufbauspiel Medieval Frontiers animiert jeden Schritt.

In einem Mittelalter-Setting solt ihr eine blühende Dorfgemeinschaft erschaffen. Dabei fangt ihr ganz bescheiden an und errichtet aus der Ego-Perspektive Häuser und Werkbänke. Ihr sammelt Ressourcen, verarbeitet diese weiter und beschäftigt schließlich eine Reihe von NPCs, denen ihr per Zeitplan Vorgaben macht.

Medieval Frontiers soll 2025 erscheinen, entwickelt wird es von den deutschen Active Fungus Studios. Ihre Demo haben wir weltexklusiv gesehen. Die große Preview findet ihr nur bei GameStar Plus. Darin lest ihr, warum besonders Fans von Medieval Dynasty das Spiel im Blick behalten sollten.