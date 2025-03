Gewaltiges neues Piraten-MMO will da weitermachen, wo Skull and Bones die Segel strich

Der Trailer zu Crosswind zeigt ein vielversprechendes Piraten-Survival-MMO mit einer offenen Welt, das stark auf Crafting, Kämpfe und Erkundung setzt. Laut der Steam-Seite bietet das Spiel nahtlose Übergänge zwischen See- und Landgefechten sowie eine düstere Geschichte rund um Rache und übernatürliche Mächte.

Im Vergleich zu Sea of Thieves setzt Crosswind stärker auf Survival-Elemente à la Ark: Survival Evolved und ihr könnt anders als bei Ubisofts gescheitertem Skull and Bones auch an Land Abenteuer erleben. Spieler bauen Schiffe, kämpfen gegen Piraten und Imperien und müssen in einer gefährlichen Welt überleben. Es sind sowohl PvE- wie auch PvP-Inhalte geplant.

Das Free2Play-Spiel hat noch keinen Release-Termin. Interessierte können sich bereits für Playtests anmelden.