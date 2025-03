Gothic begrüßte euch vor sage und schreibe 24 Jahren mit einer Faust im Minental

Im Jahr 2001 begann ein Abenteuer, das eine Generation von Rollenspiel-Fans prägte. Das ikonische Intro von Gothic entführte uns in die raue Welt der Kolonie, in der Gesetzlose und Gefangene ums Überleben kämpften.

Die magische Barriere, die Verurteilten, die düstere Atmosphäre – all das ließ einen sofort ins Spiel eintauchen. 24 Jahre später (Gothic erschien am 15. März 2001) bleibt für viele die Faszination ungebrochen: Für 2025 ist der Release des Gothic Remake angekündigt.

Wer von euch erinnert sich noch an den ersten Schritt durch das Tor der Kolonie? An die ersten Worte von Diego? Schreibt uns eure Lieblingszitate in den Kommentaren!