Helldivers 2 bleibt die Messlatte für Koop-Action!

Helldivers! Seit mehr als einem Jahr kämpft ihr bereits für die tapferen Männer, Frauen und Kinder von Über-Erde im galaktischen Krieg. Erst waren es die ekligen, riesigen Bugs und die kalten, seelenlosen Roboter, die eure Freiheit – und viel wichtiger: die gelenkte Demokratie – bedrohten. Vor Weihnachten ließ das Team von Arrowhead die fiesen Illuminaten-Aliens auf die Community los.

Ihr wollt lieber lesen? Der Test gibt Helldivers 2 eine neue Wertung

Die dritte Gegnerfraktion ist die offensichtlichste Neuerung des Spiels. In diesem Video wollen wir uns anschauen, was sich seit dem Release im Februar 2024 sonst noch alles in Sonys Vorzeige-Koop-Shooter getan hat und wie sich Helldivers 2 heute spielt.

Wenn das actionreiche und schwarzhumorige Koop-Abenteuer bisher komplett an euch vorbeigegangen ist – kein Problem! Auch für neue Spielerinnen und Spieler gibt es bei uns einen Überblick.

Alles weitere zu Helldivers 2 findet ihr HIER!