Heroes of Might + Magic: Olden Era - Das neue Gameplay ist Nostalgie pur!

Nach fast 30 Jahren kehren wir zurück auf den Kontinent Enroth! Heroes of Might & Magic: Olden Era will die großen Stärken von Heroes 2 und 3 endlich zurückbringen: Rundenbasierte Fantasy-Gefechte, Welterkundung, Städtebau und, und, und. Im neuen Gameplay-Trailer könnt ihr all das schon sehr schön sehen; das Spiel orientiert sich in seinem ganzen Look sehr an den Klassikern. Der Early-Access-Release ist für das zweite Quartal 2025 geplant.