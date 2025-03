Hopetown erinnert im ersten Trailer verdächtig stark an Disco Elyisum - aus gutem Grund

Hopetown ist eins von mehreren Projekten ehemaliger Disco-Elysium-Entwickler, in diesem Fall ist etwa ZA/UM-Mitbegründer und Editor Martin Luiga an Bord. Auch Sprecher Lenval Brown (die Erzählerstimme aus Disco Elysium) arbeitet am neuen Spiel mit.

Ein erster Teaser-Trailer verkündet nicht nur den Start einer Crowdfunding-Kampagne bei Kickstarter, sondern will auch einen etwas besseren Eindruck davon verschaffen, was Hopetown eigentlich für ein Spiel wird. Allerdings lässt sich das Studio Longdue immer noch nicht allzu tief in die Karten schauen – sie bezeichnen ihr Projekt selbst als »psycho-geographisches Rollenspiel«, in dem die Gedankenwelt eurer Spielfigur Einfluss auf die Levelumgebungen nimmt.

Heißt konkret: Ihr öffnet verschlossene Türen nicht mit Schlüsseln oder Hebeln, sondern mit Gefühlen oder Erinnerungen. Wie das dann konkret aussieht, bleibt abzuwarten, ein Release-Datum steht noch nicht fest.

Wovon sich die Entwickler dabei inspirieren lassen und warum nicht alle Fans von Disco Elysium glücklich mit den Ankündigungen sind, lest ihr hier in unserer Preview zu Hopetown.