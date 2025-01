Das Studio hinter Disco Elysium (rechts) ist an internen Streitigkeiten zerbrochen. Jetzt kündigen Ex-Entwickler mit Hopetown (links) ein neues »psychologisches« Rollenspiel an, bei dem die Story höchste Priorität hat.

Es ist ja nicht nur GameStar-Redakteurin Steffi, die bei jeder Gelegenheit von Disco Elysium schwärmt. Nein, das Ausnahme-Rollenspiel von 2019 ist auch bei Steam mit 93 Prozent positiven Reviews außerordentlich beliebt. Wir haben es sogar auf Platz 9 der 150 besten Rollenspiele aller Zeiten gewählt.

Ein solcher Hit ist schwer fortzusetzen. Unmöglich sogar, denn Disco Elysium 2 ist nach dem Auseinanderbrechen von Entwickler ZA/UM Studios quasi vom Tisch, die Arbeiten an einem Sequel wurden eingestellt.

Doch es gibt inzwischen zahlreiche, aus dem Bruch hervorgegangene Entwicklerstudios, die an einem geistigen Nachfolger arbeiten. Der neueste hört auf den Namen Hopetown.

Hopetown will Disco Elysium und Planescape: Torment beerben

In Hopetown spielt ihr einen Journalisten in einer Minenkolonie. Die Perspektive ist isometrisch, der Fokus liegt auf Gesprächen. »Dies ist die Art von kühnem, komplexem und zutiefst persönlichem Spiel, das größere Studios nicht machen werden«, versprechen die Entwickler.

Zu Spielbeginn erreicht ihr Hopetown mit dem Zug; nach einem Skandal wurde euer Charakter ins Exil geschickt. Ein Vorfall in der nahen Mine hat die Produktion zum Erliegen gebracht. Es gibt Tote und Vermisste. In Hopetown kochen in der Folge die Emotionen hoch.