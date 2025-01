Hundreds of Beavers: Dieser Filmclip ist der Beweis, dass Filme auch betrunken sein können

Wenn ihr Angst vor Bibern oder genau genommen Menschen in Biber-Kostümen habt, dann solltet ihr euch den Clip wohl nicht angucken. Denn in Hundreds of Beavers geht ein verliebter Mann auf die Jagd nach Biberfell. Und das nur, um die Tochter eines Pelzhändlers zu beeindrucken.

Der Clip zeigt eine Falle die tatsächlich funktioniert und aus riesigen Bibern kleine Kugeln in einem Flipperautomat macht. Klingt komisch? Ja, ist es auch. Aber der slapstickartige Humor ist unter anderem Schuld an der Beliebtheit des Film.

Den könnt ihr euch übrigens ab dem 13. Februar 2025 hierzulande in den Kinos angucken. Veröffentlicht wurde der Film aber bereits circa zwei Jahre zuvor.

Wenn euch nicht nach Biberjagd ist, dann könnt ihr euch einfach einen Film aus unserer Kinostart-Liste 2025 herauspicken.