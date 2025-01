Im März kehrt der Taktik-Klassiker Commandos zurück - Entwickler zeigen erstmals den Koop-Modus

Wenn im März mit Commandos: Origins ein Klassiker der Echtzeit-Taktik wiederkommt, sollen hier vor allem Fans der Vorlage in nostalgische Schwärmerei verfallen. Immerhin geht es mit vielen altbekannten Nasen auf geheime Mission, die in diesem Prequel das erste Mal aufeinander stoßen. Doch das neue Commandos soll auch ein wenig was Neues wagen.

Deshalb zeigt das deutsche Entwicklerteam in einem neuen Trailer unter anderem den Koop-Modus, mit dessen Hilfe ihr euch zu zweit aus dem Hinterhalt um ein paar Nazi-Soldaten kümmern dürft. Einen festen Release-Termin gibt es für Origins bisher noch nicht, aber schon im März soll der Launch bevorstehen. Auf Steam könnt ihr jetzt schon eine Demo ausprobieren, falls ihr vorher erstmal reinschnuppern wollt.

Unserem hauseigenen grünen Barett-Träger Dimi hat das Taktik-Spiel zumindest bereits sehr gut gefallen. Was er daran mochte, hat er in einer Preview zusammengefasst.