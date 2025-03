Im neuen Koop-Shooter der Control-Macher werden sogar gelbe Klebezettel zur Todesfalle

​Remedy Entertainment hat einen neuen Gameplay-Trailer zu FBC: Firebreak veröffentlicht, der euch weitere Einblicke in das kommende Koop-Abenteuer gibt. In diesem First-Person-Shooter schlüpft ihr in die Rolle des Firebreak-Teams, das die Federal Bureau of Control vor übernatürlichen Bedrohungen schützt.

Der neue Trailer mit dem Titel Paper Chase zeigt ein dreiköpfiges Team, das sich durch den Executive-Sektor des Oldest House kämpft, um eine Invasion feindseliger Haftnotizen zu bekämpfen. Mit improvisierten Waffen wie einem Hochdruck-Wasserwerfer müsst ihr euch durch verschiedene Zonen kämpfen und schließlich gegen eine gigantische Klebzettel-Manifestation namens »Sticky Ricky« antreten.

Das Spiel erscheint im Sommer 2025 für PlayStation 5, Windows PC und Xbox Series X. Alle nach dem Launch erscheinenden DLCs werden kostenlos sein, mit optionalen kosmetischen Käufen. Zudem wird Cross-Play unterstützt, sodass ihr plattformübergreifend mit Freunden spielen könnt.