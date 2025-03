In Darkest Files erleben wir den Nazi-Terror aus nächster Nähe mit

In The Darkest Files von Paintbucket Games schlüpft ihr in die Rolle der Jungstaatsanwältin Esther Katz, die im Team von Generalstaatsanwalt Fritz Bauer während der NS-Zeit begangene Verbrechen untersucht und vor Gericht bringt.

Wir verfolgen die Vernehmung einer Zeugin, deren Mann von NSDAP-Vertretern aus seinem sicheren Zuhause entführt und schließlich ermordet wurde. Diese Aussage bildet die Grundlage für Katz' ersten Fall, in dem sie die Gründe für den Mord und die Schuldigen ermittelt.

Im GameStar-Test zu Darkest Files erfahrt ihr, ob das Spaß macht - und es das überhaupt darf.