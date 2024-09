In Frostpunk 2 treffen wir eine Entscheidung mit erschütternden Konsequenzen

Im ewigen Eis der Frostpunk-Apokalypse brauchen wir mehr Kohle. Aber als Anführer müssen wir wählen: Schicken wir Kinder in die Mine - für das Gemeinwohl? Oder lassen wir unsere Bürger frieren?

Frostpunk 2 steckt voller solcher unangenehmen Momente, denn ihr müsst das Überleben eurer Bevölkerung sichern. Dabei gibt's so einige Schläge in die Magengrube.

Das Aufbau-Strategiespiel erscheint am 20. September 2024, den Test mit Wertung lest ihr jetzt schon bei GameStar Plus.