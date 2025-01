In Two Point Museum sind die wahren Endgegner eure Besucher

Der neue Trailer zu Two Point Museum ist da - und wer glaubt, dass Museumsmanagement ein gemütlicher Job ist, hat weit gefehlt. Hier warten nicht nur Budgetprobleme, chaotische Mitarbeiter und dreiste Diebe auf euch – sondern vor allem eine unberechenbare Besuchermeute.

Eure Gäste sind nämlich nicht nur einfache Kunstliebhaber. Manche erwarten eine perfekt kuratierte Ausstellung, andere träumen davon, selbst zum Teil der Geschichte zu werden – im wahrsten Sinne. Wenn ein Besucher plötzlich Vampir werden will, dann solltet ihr besser eine Lösung parat haben.

Warum? Weil zufriedene Gäste großzügig spenden – und ohne diese Spenden könnt ihr eure Mitarbeiter, Expeditionen und mehr vergessen.

Two Point Museum wird am 4. März 2025 für PC via Steam, PlayStation 5 und Xbox Series X/S veröffentlicht.