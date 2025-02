Ist Exodus das bessere Mass Effect? - Preview

“Exodus” heißt dieses Action-Rollenspiel für PC, PS5 und Xbox Series - und das will alles mitbringen, was Fans an Mass Effect geliebt haben. Also eine packende Weltraum-Saga in nem interessanten Erzähl-Universum, mit coolen Raumschiffen, fetten Schlachten - und ganz großen Gefühlen.

Denn auch in Exodus erforscht ihr das Weltall zusammen mit eurer Crew, geht den Geheimnissen des Kosmos auf den Grund und ballert aus allen Rohren - eure Entscheidungen sollen hier aber durch eine mega coole Idee noch viel mehr Auswirkungen als in den Bioware-Rollenspielen haben.

Michi hat sich für's Preview Video extrem tief in die Exodus-Lore eingegraben und zeigt euch im Video, ob das hier ein gutes Rollenspiel werden kann.

00:00 - Intro

01:24 - Sehnsucht nach Mass Effect

03:51 - Die Story

07:03 - Die Traveler

08:59 - Zeitdilatation

10:25 - Das Gameplay

12:21 - Die Gegner

13:33 - Dialoge & Begleiter

15:05 - Die Spielwelt

16:12 - Studio & Release: Können die das?

18:23 - Fazit