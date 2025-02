Kennt ihr noch Legacy of Kain? Jetzt wird daraus ein Pen+Paper-Rollenspiel mit düsterer Welt

Die letzten verbleibenden Fans von Legacy of Kain warten seit bald 30 Jahren auf eine Fortsetzung - doch zumindest auf dem Esszimmertisch gibt's jetzt einen Hoffnungsschimmer: Legacy of Kain: Scourge of the Sarafan heißt das brandneue Pen&Paper-Rollenspiel, das euch vor den Ereignissen des allerersten Blood Omen in die düstere Vampirwelt Nosgoth enführt. Zeitgleich erscheint mit dem Book of Nosgoth ein mächtiger Bildband voller Illustrationen.

Scourge of the Sarafan basiert auf dem sehr beliebten, weil kompakten Mörk-Borg-Regelwerk und erscheint in einer üppigen Box mit Würfeln, DM-Sichtschirm und, und, und. Die ganze Aktion wird per Crowdfunding finanziert - die Summe ist dabei längst erreicht.