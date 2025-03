Kinder der 80er, aufgepasst: Neues Terminator-Spiel No Fate macht eure Gaming-Jugend wieder lebendig

Terminator 2D: No Fate ist ein kommender 2D-Plattformer, der Kinder der 80er-Jahre doppelt in die Jugend zurückversetzt. Zunächst durch die klassische Retro-Grafik, die euch dank moderner Technik nur zu den positiven Erinnerungen der 16bit-Ära zurückwirft. Und außerdem durch die starke Terminator-Lizenz, die euch als T-800 und Sarah Connor die coolsten Momente aus Terminator 2 erneut erleben lässt.

Terminator 2D: No Fate erscheint am 5. September 2025 für PC (via Steam und Epic), Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S.