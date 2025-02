Kingdom Come 2: Heinrich kennt den wohl berümtesten Skyrim-Witz

Kingdom Come: Deliverance 2 ist vollgepackt mit gut versteckten Easter Eggs. Ihr trefft auf berühmte Elden-Ring-Spieler, entdeckt lebende Dinos oder findet Hinweise auf den Vorgänger. Aber auch eine Hommage an eines der erfolgreichsten Rollenspiele überhaupt darf nicht fehlen.

Auf seinen Abenteuern kann Heinrich nämlich auch einem Mann begegnen, der eine seltsame Geschichte zu erzählen hat. Im steckt der Rest eines Pfeils im Kopf, was er aber offenbar relativ unbeschadet überstanden hat. Wahrscheinlich könnt ihr euch schon denken, wohin das führt. Falls nicht, seht euch einfach den Videoclip an oder lest unseren Artikel zum Easteregg.