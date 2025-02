Kingdom Come 2: Heinrich zerlegt im Schutz der Dunkelheit mit Giftpfeilen ein großes Banditenlager

Kann man in Kingdom Come 2 ähnlich effektiv Räuberlager ausräuchern wie in Skyrim? In der Tat! Als schleichender Bogenschützen legen wir uns hier mit einer großen Basis voller Räuber an und nutzen die Dunkelheit als Deckmantel. Mit Stöffchen wie dem Trank des Nachtfalken und dem Gift des Verderbens auf Heinrichs Pfeilen fällt es Heinrich leicht, mehrere Dutzend Mann im Alleingang aus dem Weg zu räumen.