Kingdom Come 2 macht mit einem neuen Cinematic-Trailer ordentlich Stimmung vor dem Release

Kingdom Come: Deliverance 2 wird von vielen mit höchster Spannung erwartet. Völlig zu Recht, wie wir euch schon in unserer Angespielt-Preview verraten konnten! Wir schlüpfen erneut in die Rolle de Heinrich von Skalitz - der das Leben im neuen CGI-Trailer in volen Zügen genießt. Wein, Weib und Gesang, wie er selbst sagen würde. Aber selbstverständlich auch Schwertkämpfe, Schlachten und sogar ein paar Schießereien mit primitiven Schusswaffen.

Der Release steht am 4. Februar 2025 im Kalender und wir sind schon seit Wochen fleißig für euch am Spielen. Zum Launch dürft ihr euch auf ein rieiges Programm gefasst machen, mitsamt Guides, Videos und natürlich unserem großen Review.