Kingdom Come 2: Maurice zeigt, wieso ihr im Spiel nicht betrunken durch den Wald rennen solltet

Unser hauseigener Lord von Weberlingen spielt gerade Kingdom Come: Deliverance 2 und hat sehr viel Spaß im mittelalterlichen Böhmen. Allerdings läuft die Reise seines ehrenhaften Heinrichs nicht unbedingt glatt - vor allem nicht, wenn Alkohol ins Spiel kommt. Nachdem er einen feuchtfröhlichen Abend mit ein paar Kumanen verbracht hat, stromert er auf der Suche nach noch mehr Schnaps durch den nächtlichen Wald und ahnt schon, dass das nicht der beste Einfall ist. Zitat: »Ich glaube, das ist die schlechteste Idee, die jemals jemand hatte«. Korrekt, wie sich herausstellt.

Wir haben euch den sehr unterhaltsamen Clip aus dem Stream rausgeschnitten. Schaut euch das Video am besten selber bis zum Ende an. Nur so viel: Versehentlich triggert Maurice eine Quest, die man besser nicht besoffen angehen sollte. Wie die ganze Story ausging, seht ihr im VOD zu seinem Stream.

