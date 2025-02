Kingdom Come 2: Wir erledigen einen Banditen und schnappen uns seine Schätze

In Kingdom Come: Deliverance 2 fängt Heinrich wieder ganz vorne an und darf sich von einem stinkenden Bettler zu einem edlen Ritter hocharbeiten. Wenn ihr dabei ein paar Schritte überspringen wollt, könnt ihr euch allerdings zu einem Banditenversteck im Wald schleichen. Dort wartet nicht nur eine erste Rüstung, sondern auch richtiger Schatz. In unserem Gameplay-Clip zeigen wir euch, wir ihr problemlos an beides herankommt.