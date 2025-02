Kurz vor Kingdom Come 2 bringt euch das offizielle Story-Recap in 10 Minuten auf den neuesten Stand

Was geschah im ersten Kingdom Come: Deliverance? Damit ihr vor dem Release von Teil 2 am 4. Februar auf dem aktuellen Story-Stand seid, liefern die Entwickler ein Story-Recap.

In zehn Minuten erfahrt ihr, was Henry auf seiner bisheriger Reise passiert ist – eine ideale Auffrischung, wenn euer letzter Durchlauf lang her ist oder ihr mit der Reihe noch keine Berührungspunkte hattet.

Wenn ihr noch ein wenig tiefer einstiegen wollt: Unser Video Die ganze Story von Kingdom Come geht noch etwas mehr ins Detail und fasst alle wichtigen Schlachten, Wendungen und Figuren.

Euch fehlt noch eine wichtige Info zum Spiel? Hier werdet ihr bestimmt fündig:

● Preis, Release-Uhrzeit & Editionen: Alle Fakten zu Kingdom Come 2

● Das ultimative Kompendium: Unser KC2 Sonderheft mit eigener Burg

● Roadmap: Alle Infos zu DLCs und Erweiterungen von Kingdom Come 2

● Romancing-Optionen: Großer Ärger um die Liebe in Kingdom Come 2

● Gameplay: Unser Fazit nach 10 Stunden mit der finalen Version von KC2