Kingdom Come: Deliverance 2 - Entwickler enthüllen drei DLCs, die noch 2025 erscheinen sollen

Henrys Abenteuer sind nach dem Hauptspiel noch nicht vorbei!

Das Schlachtross ist aus dem Sack: Kingdom Come: Deliverance 2 enthüllt kurz vor dem Release am 4. Februar 2025, wie es in den Monaten danach mit DLCs weiter geht. Laut einer gerade veröffentlichten Roadmap stehen drei Erweiterungen auf dem Plan.

Alle bekannten Infos zu den DLCs

So lauten die Titel der Erweiterungen:

Brushes With Death (Release Sommer 2025)

Legacy of the Forge (Release Herbst 2025)

Mysteria Ecclesiae (Release Winter 2025)

Schon im Frühling 2025 werden außerdem einige kleine Features kostenlos nachgeliefert, die in der Launch-Version noch fehlen: Frisuren für Henry, Pferderennen und ein Hardcore-Modus.

Alle drei DLCs bekommt ihr automatisch ohne Aufpreis, wenn ihr den Expansion Pass gekauft habt. Genaue Daten für die Veröffentlichung gibt's noch nicht, da kommen sicher erst in den kommenden Monaten konkrete Infos.

Worum geht's in den DLCs? Das können wir natürlich nicht exakt sagen, immerhin ist noch nicht mal die genaue Story des Hauptspiels bekannt. Der Trailer verrät allerdings zumindest schon ein paar Schlagworte.

In Brushes With Death helft ihr einem Künstler mit rätselhafter Vergangenheit. Der DLC Legacy of the Forge lässt euch in Kuttenberg eine Schmiede wiederaufbauen und zum Handwerksmeister werden. Und in Mysteria Ecclesiae erkundet ihr ein Kloster, um eine rätselhafte Seuche aufzuhalten.

Auch der Vorgänger hat mehrere kleine Addons erhalten, die die Welt und Geschichte weiter vertieften. Damals wurden einige der DLCs aber durchaus auch als zu kurz kritisiert – bleibt abzuwarten, wie viel Fleisch diesmal an den Addons haftet!

Wir sind gerade emsig dabei, Kingdom Come: Deliverance 2 auf Herz und Nieren zu testen und auch den letzten Winkel von Böhmen zu erkunden. Unser erstes Fazit nach zehn Stunden lest ihr oben, außerdem findet ihr gleich noch weitere Infos zu den aktuellen Fragen rund um den heiß ersehnten Release. Was haltet ihr von den angekündigten DLCs?