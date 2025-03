Launch-Trailer zu Mass Effect 3: Vor exakt 13 Jahren begann das Ende der legendären Reaper-Trilogie

BaDUUUUUMMMMM. Dieser Ton hat sich Fans von Mass Effect 3 ins Herz eingebrannt: So klingt es, wenn ein Reaper seine tödichen Waffen einsetzt. Vor genau 13 Jahren erschien in Deutschland der Abschluss der SciFi-Trilogie, in dem die Maschinenwesen die gesamte Galaxie angreifen und auch große Teile der Erde vernichten.

Commander Shepard und die Crew der Normandy stellen sich einem scheinbar aussichtslosen Kampf - den nicht alle treuen Gefährten überleben werden. Mass Effect 3 wurde 2021 zusammen mit den beiden Vorgängern als Mass Effect - Legendary Edition remastered. Die gibt's inzwischen oft sehr günstig im Steam Sale. Solltet ihr die Reihe bisher verpasst haben, sie lohnt sich definitiv für jeden Story-Fan!