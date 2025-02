Like a Dragon geht auf Piraten-Abenteuer – und die Story ist genau so verrückt, wie ihr denkt

Der neueste Trailer zu Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii bietet einen ersten Einblick in die Story des kommende Piraten-Abenteuer.

Im Mittelpunkt steht Goro Majima, der nach einem Gedächtnisverlust als Piratenkapitän auf der Suche nach verborgenen Schätzen die Meere unsicher macht. Doch dabei sollte er stets die rauen Gesetze der Piraterie in der Welt von Madlantis beachten. Die gezeigten Szenen versprechen intensive Kämpfe, eine abgedrehte Handlung und die charakteristische Mischung aus Ernst und Humor, für die die Like-a-Dragon-Serie bekannt ist.

Das Spiel erscheint am 21. Februar 2025 für PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One und Xbox Series X/S.