Minecraft schickt euch in neuer D+D-Quest auf die Suche nach einem der mächtigsten Items überhaupt

Die zweite D&D-Quest wartet in Minecraft auf euch. Der neue DLC nennt sich ganz simpel »Neuer Auftrag« und verschlägt euch abermals in die Welt von Dungeons & Dragons. Genauer gesagt in die Vergessenen Reiche, wo ihr bekannte Orte wie Kerzenburg oder das Eiswindtal bereist. Besonders spannend könnte die Suche nach dem Deck of Many Things werden. Dieses berüchtigte Item gehört zu den machtvollsten in ganz D&D und kann euch große Macht verleihen oder euren Charakter in Windeseile pulverisieren.

Die Erweiterung ist ab sofort im Minecraft Marketplace zu finden und kostet umgerechnet etwa 10 Euro.