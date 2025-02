Mission: Impossible 8 gewährt schon 3 Monate vor Kinostart einen Blick hinter die Kulissen

Tom Cruise ist in seinen Action-Filmen vor allem dafür bekannt, viele seiner Stunts selbst zu machen.

In einem kurzen Teaser mit Behind-The-Scenes-Material zu Mission: Impossible – The Final Reckoning schlüpft Cruise in einen Taucheranzug und begibt sich in eine Druckschleuse. Im achten Teil der Reihe wird es also mindestens eine Unterwasse-Szene geben. Dass der Schauspieler kein Problem mit dem kühlen Nass hat, wissen wir spätestens seit Rogue Nation. Für eine Tauchszene hält Cruise über sechs Minuten die Luft an, um alles in einem Stück drehen zu können.

Mission: Impossible – The Final Reckoning startet am 21. Mai 2025 in den deutschen Kinos. Was dieses Jahr sonst noch bei uns auf der großen Leinwand startet, erfahrt ihr in unserer Übersicht zu den Kinostarts 2025.