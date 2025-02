Mod für Witcher 3 lässt euch Geralts erste Abenteuer aus den Büchern nachspielen

Das »The Last Wish«-Projekt widmet sich den ersten Kurzgeschichten um Geralt und die Welt von Witcher. Die Mod will eine Reihe von Abenteuern aus diesen Büchern in The Witcher 3 zu spielbaren Quests machen.

Den Anfang macht die Geschichte The Lesser Evil, von der ihr aktuell eine Alpha-Version testen könnt. Geralt bricht hier in die Stadt Blaviken auf, um seinen Sold für eine Monsterjagd einzusammeln. Der Bürgermeister ist allerdings knapp bei Kasse und schickt ihn zum Magier Stregobor, der ihm aufträgt, eine angeblich verfluchte Frau zu töten. Wie es der Zufall will, trifft Geralt diese Frau, die ebenfalls eine Bitte an ihn hat: Stregobor zu töten. Die ganze Geschichte nimmt schnell eine düstere Wendung und ihr steckt mittendrin.

Ihr könnt The Lesser Evil über die Webseite des Mod-Betreibers ausprobieren.