The Witcher 3: Ehrgeiziges Projekt macht Kurzgeschichten aus den Büchern zu spielbaren Quests

Geralt hat noch einige Geschichten auf Lager.

The Witcher 4 wird noch etwas auf sich warten lassen. Zum Glück sind Hexer-Fans aber gar nicht auf die Veröffentlichungen von offizieller Seite angewiesen, denn die Modding-Community um das Fantasy-Universum schläft so gut wie nie. Und es gibt noch einige Geschichten zu erzählen.

Ein Modding-Projekt nimmt sich jetzt Geralts erste Abenteuer aus den Büchern zum Vorbild und bringt neuen Wind in Witcher 3.

Alles auf Anfang

Das »The Last Wish«-Projekt beschäftigt sich mit einer Sammlung von Kurzgeschichten, die Geralt und die Welt von Witcher 1993 erstmals auf den Plan brachten. Und genau diese Geschichten werden mit der Mod jetzt zu spielbaren Quests.

Im Fokus stehen dabei Geralts Heldentaten als Monsterjäger in häufig düsteren Umgebungen. Wie gewohnt steht er dabei immer wieder vor moralischen Dilemmata. Auch Yennefer hat in einer der Geschichten ihren ersten Auftritt.

Die Mod wird in Episoden veröffentlicht und behandelt jeweils eine der Kurzgeschichten. Den Anfang macht The Lesser Evil (dt.: Das kleinere Übel):

2:15 Mod für Witcher 3 lässt euch Geralts erste Abenteuer aus den Büchern nachspielen

Geralt kehrt in dieser Episode in die Stadt Blaviken ein, um seinen Lohn für eine erfolgreiche Monsterjagd einzukassieren. Der Stadtrat Caldemeyn hat allerdings andere Pläne für unseren Helden. Er wird zum Zauberer Stregobor geführt, der einen weiteren Auftrag für ihn hat. Eine angeblich verfluchte Frau droht damit, den Zauberer umzubringen und das soll Geralt verhindern.

Aber so leicht ist unser Geralt nicht zu haben und er lehnt ab. Kurze Zeit später trifft er tatsächlich die besagte Dame, Renfri, die ihn ihrerseits bittet Stregobor umzulegen. Wem soll man da jetzt glauben? Die Handlung nimmt eine düstere Wendung und am Ende hat sich Geralt einen neuen Spitznamen verdient. Welcher das ist, könnt ihr ja selbst herausfinden.

Aktuell könnt ihr eine Alpha-Version der Mod ausprobieren und dem Verantwortlichen dahinter zum Beispiel über den Discord-Server Feedback zukommen lassen.

Die nächste Kurzgeschichte auf dem Weg zur Questreihe ist The Witcher, der wir den Titel des gesamten Universums zu verdanken haben. Da aber noch nicht einmal The Lesser Evil komplett fertig ist, kann es noch ein Weilchen dauern, bis diese herauskommt. Weitere Geschichten aus der Sammlung sind: A Grain of Truth, A Question of Price, The Edge of the World, The Last Wish und The Voice of Reason.