Mortal Kombat 1: Der legendäre T-1000 aus Terminator 2 zeigt im Trailer, was er mit einem LKW kann

Mortal Kombat 1: Khaos Reigns bekommt nun schon den dritten Filmcharakter in Folge als neuen DLC-Fighter. Nach Ghostface aus Scream und Arnold »Conan« Schwarzenegger erwartet euch am 18. März 2025 der legendäre T-1000 aus Terminator 2. Also nicht Arnie, sondern der andere Terminator, der sich in Metall-Glibber verwandeln kann. Im Gameplay-Trailer seht ihr außerdem eines seiner Fatality-Manöver, für das direkt der LKW anrollt.