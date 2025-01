No Rest for the Wicked: Ungeduldige Fans dürfen sich auf großes Update zum Action-Rollenspiel freuen

Wer kein Interesse am Roguelike-Modus Crucible hat, der wartet seit Monaten auf interessante Änderungen der Early-Access-Version. Jetzt soll es Neuigkeiten geben.

Für den 11. März 2025 kündigt Moon Studios im Teaservideo ein Event an, in dem das nächste große Update The Breach vorgestellt und währenddessen es mutmaßlich auch veröffentlicht wird. Spieler hoffen, dass No Rest for the Wicked damit fast ein Jahr nach Release der Vorabversion endlich wichtige Verbesserungen für die Kernmechaniken erhält.

Die Macher versprechen außerdem ein Update der Roadmap sowie bessere und regelmäßigere Kommunikation mit ihrer Community.

Early-Access-Test: No Rest for the Wicked hat viel Potenzial

Zuletzt war das österreichische Entwicklerteam fast ausschließlich mit Änderungen am unendlich spielbaren Endlos-Modus Crucible beschäftigt. Dabei fordern Fans schon seit Längerem Feintuning an Kampfsystem, Loot-System und Balancing des Action-Rollenspiels.

Vorwürfe zum Arbeitsklima bei Moon Studios

Ein Report der Website Venture Beat von 2021 warf dem Entwicklerstudio toxische Aussagen durch die Studiogründer Thomas Mahler und Gennadiy Korol vor – über Mobbing, judenfeindliche Witze und schlechte Arbeitsatmosphäre wurde berichtet. Mahler und Korol bestritten 2021 die Vorwürfe in einem Statement gegenüber Venture Beat und wollen sich auf wiederholte Nachfrage von GameStar nicht mehr dazu äußern.