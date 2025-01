Over the Hill: Hingucker für MudRunner-Fans - Neues Indie-Offroadspiel angekündigt

Schlammpfüten, Schneewehen, steile Straßen: Die Jeep-Simulation Over the Hill wirft euch viele Hindernisse in den Weg, die ihr alleine oder im Koop bewältigen müsst.

Während der Spielinhalt an Offroad-Spiele wie Expeditions: A MudRunner Game erinnert, verlässt sich das Indie-Studio Strelka Games in Sachen Optik auf einen an Journey angelehnten, pittoresken Grafikstil. Ihr bereist die ungezähmte Natur und spannt etwa Seile, um knifflige Böschungen zu erklimmen.

Dabei gilt es, verschiedene Aufgaben in voneinander durch Portale getrennten Landschaftstypen zu erfüllen. Eine klassische Geschichte wird nicht erzählt, vielmehr soll das gemeinsame Erleben mit Freunden für die passende Atmosphäre sorgen. Die Spielwelt bietet dabei einen Tag-Nacht-Wechsel und verformbares Terrain.

Bislang gibt es keinen Release-Zeitraum für Over the Hill, ihr könnt den Titel aber auf Steam wishlisten.